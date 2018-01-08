İstanbul'daki özel bir hastanede skandal olay !

İstanbul'da bulunan bir özel hastanede 2 yıl anestezi teknikerliği yapan 30 yaşındaki Ö.A., kan şekeri rahatsızlığı sonrası kendisinden izinsiz yapılan narkotik (opioit) testinin pozitif çıkması sonucu işten çıkartıldı.Bunun üzerine başka yerde yaptırdığı testler negatif çıkınca döndüğü işyerinde baskı gören ve dava açtığı için işten çıkarılan Ö.A. şimdi kuruma 255 bin TL tazminat davası açtı.

30 yaşındaki aneztezi teknikeri Ö.A yaşadıklarını şöyle ifade etti ; "Benden habersiz şekilde olduğu ‘opioit’ yani narkotik testi yapıldı. Birkaç saat sonra insan kaynaklarından çağırdılar ve istifam istendi. Bu test çok hassas bir test. Pozitif çıkma nedeni içtiğim iki ağrı kesici. Hayatımda hiç alkol ve sigara bile kullanmadım.”

" Özel bir laboratuvarda yaptırdığım test ‘negatif’ çıktı. Doğrulama testinde de aynı sonuç çıktı. Hastane ‘yanlış anlaşılma’ diye işe geri çağırdı. İşime kaldığım yerden devam etmek istedim ama olmadı. Şüpheli bakışlarla karşılaştım, mobbing’e uğradım. Sağlığım bozuldu. Kalp krizi geçirdim, intihara kalkıştım. İznim olmadan narkotik testi yaptıkları için dava çatığım için işten çıkardılar. " diye konuştu.

Genç kadının davacı olduğu çalıştığı hastane ise savunma dilekçesinde, Ö.A. son dönemde aşırı kilo verdiği için narkotik testi yaptıklarını ifade etti.