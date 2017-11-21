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İstanbul'da yılbaşı öncesi 'sahte içki' operasyonu !

İstanbul'da son dakika sahte içki operasyonu ..Yılbaşına sayılı günler kala sahte içki üreticileri iş başına koyuldu.Güvenlik güçleri gelen ihbar üzerine sahte içki üreten çetenin peşine düştü.İstanbul Fatih'te sahte içki operasyonları düzenlendi.

21 Kasım 2017 Salı 13:58
İstanbul'da yılbaşı öncesi 'sahte içki' operasyonu !

Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul Fatih'te bulunan bir binaya sahte içki operasyonu düzenlendi.  Fatih, Vefa Caddesi, Divanefendi Sokak’ta bulunan binaya yapılan operasyonun devamında bir otoparktaki 3 TIR’da 120 bin şişe sahte içki ve 10 ton metil alkol ele geçirildi.

Bir süredir takipte olan güvenlik güçleri binaya operasyon düzenledi.Operasyon sonucunda rakıdan ,votkaya yüzlerce şişe sahte içki ele geçirildi.Operasyon esnasında çete üyesi 5 kişi tutuklanarak gözaltına alındı.

Ele geçirilen çete üyeleri emniyette verdikleri ifade de üretilen içkileri yılbaşında piyasaya sürmek üzere hazırladıklarını söyledikleri belirtildi. Ele geçirilen içkilerin piyasa değerinin 5 milyon TL  olduğu ifade edildi.

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