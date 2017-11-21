İstanbul'da yılbaşı öncesi 'sahte içki' operasyonu !

Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul Fatih'te bulunan bir binaya sahte içki operasyonu düzenlendi. Fatih, Vefa Caddesi, Divanefendi Sokak’ta bulunan binaya yapılan operasyonun devamında bir otoparktaki 3 TIR’da 120 bin şişe sahte içki ve 10 ton metil alkol ele geçirildi.

Bir süredir takipte olan güvenlik güçleri binaya operasyon düzenledi.Operasyon sonucunda rakıdan ,votkaya yüzlerce şişe sahte içki ele geçirildi.Operasyon esnasında çete üyesi 5 kişi tutuklanarak gözaltına alındı.

Ele geçirilen çete üyeleri emniyette verdikleri ifade de üretilen içkileri yılbaşında piyasaya sürmek üzere hazırladıklarını söyledikleri belirtildi. Ele geçirilen içkilerin piyasa değerinin 5 milyon TL olduğu ifade edildi.