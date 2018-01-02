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İstanbul'da yılbaşı bilançosu ; 215 gözaltı !

Geçen sene yaşanan acı olayların ardından bu sene yılbaşında özellikle İstanbul'da yoğun önlemler alınmıştı.İstanbul'da yılbaşı gecesi 3'ü tacizden olmak üzere 215 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

02 Ocak 2018 Salı 13:48
İstanbul'da yılbaşı bilançosu ; 215 gözaltı !

İstanbul Emniyet Müdürlüğü , yeni yıl önlemleri kapsamında 37 bin polisin katılımıyla yaptığı yılbaşı uygulamalarının bilançosu ortaya çıktı. Geçen sene yaşanan acı olayların ardından bu sene yılbaşında özellikle İstanbul'da yoğun önlemler alınmıştı.İstanbul'da yılbaşı gecesi 3'ü tacizden olmak üzere 215 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, yapılan çalışmalarda 23 bin 476 kişinin GBT (Genel Bilgi Tarama Sistemi) üzerinden sorgulanarak 215 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 156'sı hakkında yakalama kararı olan, 3 kişi taciz, 35 kişi silah bulunduğu için gözaltına alındı.

21 şüphelinin ise uyuşturucu, kesici alet, hırsızlık malı taşıma, yankesicilik gibi suçlardan yakalandığı öğrenildi.

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