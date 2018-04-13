İSTANBUL'DA 'YEDİTEPE HUZUR' DENETİMİ

* 120 kontrol noktası kuruldu... Şüpheli görülen araçlar durdurulup didik didik arandı.

Haber-Kamera: Özgür EREN - Ramazan EĞRİ - Soner HASIRCIOĞLU / İstanbul

İstanbul'da 39 ilçede eş zamanlı "Yeditepe Huzur-6" adı altında asayiş denetimleri yapıldı.

İstanbul'un bütün ilçelerinde, 3 bin polisin katılımıyla İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın koordinesinde asayiş denetimi yapıldı. Daha önce belirlenen 120 noktada gerçekleşen denetimlerde, polis ekipleri şüpheli görülen araçları durdurup didik didik aradı. Çok sayıda kişi de Genel Bilgi Taraması'ndan (GBT) geçirildi. Denetimlere polis helikopterinin de havadan destek verdiği görüldü. Saat 20.00'de başlayan denetimler gecenin geç saatlerine kadar sürecek.

Görüntü Dökümü:

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-Polis ekiplerinden detay görüntü

-Şüpheli araçların durdurulması

-Kişilerin üst araması ve GBT yapılması

-Araçların içerisinin aranması

-Genel ve yakın detaylar

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