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İstanbul'da yarın toplu taşıma ücretsiz mi olucak ?

2017-2018 eğitim ve öğretim yılı yarın (18 Eylül) başlıyor. Otobüs, metro, metrobüs ve tramvaylar yarın hangi saatlerde ücretsiz olucak.İşte o açıklamalar ...

17 Eylül 2017 Pazar 10:23
İstanbul'da yarın toplu taşıma ücretsiz mi olucak ?

YARIN OTOBÜS, METRO, METROBÜS VE TRAMVAY ÜCRETSİZ Mİ?

18 Eylül Pazartesi günü toplu ulaşım araçları 06:00 -14:00 arasında ücretsiz hizmet verecek. Şantiyelerde ve yollarda okulların açıldığı hafta çalışma yapılmayacak. Devamı zaruri çalışmalar gece vardiyasında (22.00-05.00) yapılacak.Kazalar için yollarda 83 çekici hazır bulundurulacak.Trafiğe çıkacak 14 bin okul servisi, Pazartesi günü İSPARK otoparklarından ücretsiz yararlanacak.Toplu ulaşımda ek 398 araç ile 4433 adet sefer artışı planlandı. Metrobüs, Otobüs seferlerinde 507 bin yolcu taşınması, 338 bin aracın trafiğe çıkmaması hedefleniyor.Metro ve tramvay hatlarında 824 sefer artışı yapılacak.Metro, Tramvay, ek seferleri sayesinde 232 bin yolcu toplu ulaşıma yönlendirilecek ve 155 bin aracın trafiğe çıkmaması sağlanacak.Arabalı vapurlar okulların açıldığı ilk 2 gün servis araçlarının öncelikli faydalanması sağlanacak.

İstanbul'da yarın toplu ulaşım araçları 06.00-14.00 saatleri arasında ücretsiz hizmet verecek. Şantiyelerde ve yollarda okulların açıldığı hafta çalışma yapılmayacak. Zaruri çalışmalar gece vardiyasında (22.00-05.00) yapılacak. Kazalar için yollarda 83 çekici hazır bulundurulacak.

SERVİSE İSPARK PARASIZ

Trafiğe çıkacak 14 bin okul servisi, yarın İSPARK otoparklarından ücretsiz yararlanacak. Toplu ulaşımda ek 398 araç ile 4.433 adet sefer artışı planlandı. Metrobüs, otobüs seferlerinde 507 bin yolcu taşınması, 338 bin aracın trafiğe çıkmaması hedefleniyor. Metro ve tramvay hatlarında 824 sefer artışı yapılacak. Ek seferler sayesinde 232 bin yolcu toplu ulaşıma yönlendirilecek.

AKOM NÖBETTE

İstanbul'da okulların açılacağı gün alınacak tedbirler için, Afet Koordinasyon Merkezinde (AKOM) ilgili tüm birimlerin katılımıyla toplantı yapıldı. Toplantıya, İBBye bağlı birimlerin yanı sıra Emniyet Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü, İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odası ve Umum Servis Araçları Esnaf Odası temsilcileri katıldı. Pazartesi günü ilgili birimlerin yetkilileri AKOM'da kriz masasında nöbette olacak.

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