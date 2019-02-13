İSTANBUL'DA YAĞMUR ETKİLİ OLUYOR     

Haber-Kamera: Murat SOLAK- Melih OKUMUŞ / İSTANBUL,()

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla sabah saatlerine kadar devam eden yağmur etkisini sürdürüyor. İstanbul'da gece saatlerinde başlayan yağmur, gün içerisinde de etkisini sürdürüyor. Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar zor anlar yaşarken, bazı vatandaşların da şemsiyesini alarak yağmurdan korunmaya çalıştı. Yağmur trafiği de olumsuz etkiledi. Yenibosna'da etkili olan yağmur, otobüs durakları ve metrobüs duraklarında bekleyen vatandaşlara zor anlar yaşattı. Meteorolojiden alınan bilgiye göre yağmurun gün boyu etkisini sürdüreceği öğrenildi.

Görüntü dökümü:

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- Duraklardan görüntü

- Yağmurda yürüyen vatandaşlardan görüntü

- Trafikten görüntü

- Genel ve detaylar

