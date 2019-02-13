İSTANBUL'DA YAĞMUR ETKİLİ OLUYOR

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL - İSTANBUL'da dün akşam başlayan yağmur, bugün sabah saatlerinde de etkisini sürdürüyor.

İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan yağmur gece boyunca etkili oldu. Megakent, güne yine yağmurla başladı. İş yerlerine gitmek için yola çıkan bazı vatandaşların yağmurda zor anlar yaşadı.

Meteorolojik verilere göre, yağışların bugün de etkili olması bekleniyor.

Görüntü Dökümü:

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- Yağmurda seyir halindeki araçlar

- Yağmurda yürüyen şemsiyeli vatandaşlar

- Genel ve detaylar