İSTANBUL'DA YAĞMUR (1)

İstanbul
İstanbul’da sabah saatlerinde sisin ardından gök gürültülü yağmur başladı. Yağmur aralıklarla devam ediyor.
Görüntü Dökümü;:
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-Yağmurdan görüntüler
İstanbul İstanbul’da sabah saatlerinde sisin ardından gök gürültülü yağmur başladı. Yağmur aralıklarla devam ediyor. Görüntü Dökümü;: -------------- -Yağmurdan görüntüler
İstanbul
İstanbul’da sabah saatlerinde sisin ardından gök gürültülü yağmur başladı. Yağmur aralıklarla devam ediyor.
Görüntü Dökümü;:
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-Yağmurdan görüntüler