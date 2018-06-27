İSTANBUL'DA YAĞMUR (1)

İstanbul İstanbul’da sabah saatlerinde sisin ardından gök gürültülü yağmur başladı. Yağmur aralıklarla devam ediyor. Görüntü Dökümü;: -------------- -Yağmurdan görüntüler

İSTANBUL'DA YAĞMUR (1)

İstanbul
İstanbul’da sabah saatlerinde sisin ardından gök gürültülü yağmur başladı. Yağmur aralıklarla devam ediyor.

Görüntü Dökümü;:
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-Yağmurdan görüntüler

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