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İstanbul'da vahşet ...16 yaşındaki genç kızı boğarak öldürdü !

İstanbul'da kan donduran olay .İstanbul'da dün gece geç saatlerde Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde korkunç bir cinayet işlendi.16 yaşındaki genç kızın cansız bedeni bir gecekonduda bulundu.

27 Kasım 2017 Pazartesi 09:26
İstanbul'da vahşet ...16 yaşındaki genç kızı boğarak öldürdü !

  ayİstanbul'da dün gece geç saatlerde kan donduran bir  olay yaşandı...Cezaevi firarisi olduğu öğrenilen Ahmet Şahin isimli bir kişi beraber yaşadığı  yaşındaki sevgilisini boğarak öldürdü.Yaşanan korkunç olayın Gaziosmanpaşa Yıldıztabya Mahallesi Pınar Sokak’ta gece saat 01:30 sıralarında meydana geldiği öğrenildi.

Gaziantep'ten cezaevi firari olduğu öğrenilen ve 29 ayrı suçtan kaydı bulunan Ahmet Şahin (31), birlikte yaşadığı sevgilisi Dilek İnce(16)’yı, iddiaya göre para karşılığı fuhuş yapmaya zorladı.Bu teklifi kabul etmeyen Dilek İnce sevgilisi tarafından boğularak öldürüldü.Daha sonra öldürdüğü sevgilisini parçalayarak bavulun içine koyan Ahmet Şahin , genç kızın cansız bedenini bir gecekondunun içine bıraktı

Dilek İnce’nin cenazesi, detaylı otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

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