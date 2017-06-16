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İstanbul'da Uyuşturucu Tacirlerine Özem Tim Baskını!

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri  Fatih'te uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

16 Haziran 2017 Cuma 08:58
İstanbul'da Uyuşturucu Tacirlerine Özem Tim Baskını!

Operasyona havadan polis helikopteri de destek verirken, çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde Fatih'te önceden belirlenen birçok adrese uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyona özel harekat polisleri, havadan da polis helikopteri destek verdi.

Operasyon kapsamında Yedikule Mahallesi, Yedikule Caddesi üzerindeki bir apartmana ve bir depoya özel harekat polisleriyle baskın yapan ekipler binanın giriş kapısını kırarak bodrum katında bulunan bir dairede aramalar yaptı. Özel eğitimli 'İra' isimli narkotik köpeğinin de katıldığı aramalarda her yer didik didik arandı. Polis ekipleri, İmrahor İlyasbey Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın birinci katındaki dairede de aramalar yaptı. Operasyon kapsamında çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.



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