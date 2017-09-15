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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu hız kesmiyor

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt'ta yaklaşık 4 ay önce uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen adreslere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

15 Eylül 2017 Cuma 09:26
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu hız kesmiyor

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt'ta daha önceden belirlenen adresleri yaklaşık 4 ay öncesinden takibe aldı. Polis ekipleri yaptığı fiziki takip sonucu bu gece sabaha karşı 05:30 sıralarında düğmeye basarak daha önce belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyona özel harekat polisleri katılırken, polis helikopteri de havadan destek verdi. Ayrıca herhangi bir olumsuzluğa karşı da Çevik Kuvvet polisi de önlem amaçlı operasyona katıldı. Operasyon kapsamında Esenyurt Pınar Mahallesi, 1259 Sokak üzerinde bulunan 6 katlı ve kullanılmayan inşaat halindeki bir binaya giren polis ekipleri içeride aramalar yaptı. 

Duvar örüp saklanmışlar

Özel Harekat polisleri ve Narkotim polisleri operasyon için binaya girdiklerinde her yeri didik didik aradı. İnşaat halindeki binanın üst katlarına çıkmak isteyen polis ekipleri merdivenlere duvar örüldüğünü görünce kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Balyoz yardımıyla duvarı yıkan polis ekipleri katlara çıktığında ise içeride uyuyan şüphelilerle karşılaştı. Karşılarında polisleri gören şüpheliler yere yatırılarak gözaltına alındı. Bu sırada operasyona hassas burunlu "Fırtına" isimli narkotik köpeği de katılarak arama yaptı. Özel harekat polisleri sokak başlarında önlem alırken, polis helikopteri de havadan destek verdi. Adreslerde yapılan aramalarda çeşitli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildiği öğrenildi. Operasyon sonrası gözaltına alınan şüphelilerin sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi.

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