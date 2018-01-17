İstanbul'da toprak kayması ..! Bölgede arama kurtarma çalışmaları başladı

Son dakika gelen haberlere göre olayın saat 15:30 sıralarında meydana geldği öğrenildi. İsmetpaşa Mahallesi 91. Sokak'ta bulunan inşaat alanında kazı çalışması yapılırken henüz bilinmeyen nedenle toprak kaydı.

Toprak altında bir kişinin kaldığı belirtililirken olay yerine gelen itfaiye ekipleri çalışma başlattı. Toprağın altında 23 yaşındaki Cumali Yıldız'ın hayatını kaybettiği öğrenildi.Bölgede arama kurtarma çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiği öğrenildi.Yıldız'ın cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Haberi duyan çalışanların aileleri olay yerinde sinir krizleri geçirdi.