Galeriler Videolar
İstanbul 11°
parçalı bulutlu
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
116593
ALTIN
163.370
DOLAR
3.8063
STERLİN
5.2819
EURO
4.6601
Fenerbahçe'de sakatlık şoku ! 3 ay yok ...
Fenerbahçe'de sakatlık şoku ! 3...
Trabzonspor'da kupa hasreti !
Trabzonspor'da kupa hasreti !
Dünya yıldızı Ronaldinho futbolu bıraktı
Dünya yıldızı Ronaldinho futbolu bıraktı
Fenerbahçe'de Robin van Persie krizi !
Fenerbahçe'de Robin van Persie krizi...
Fenerbahçe'de Adama Traore harekatı !
Fenerbahçe'de Adama Traore harekatı !

İstanbul'da toprak kayması ..! Bölgede arama kurtarma çalışmaları başladı

Son dakika gelen bilgilere göre İstanbul Sultangazi'de toprak kayması meydana geldiği öğrenildi.Meydana gelen toprak kayması sonucunda toprağın altında kalan 1 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

17 Ocak 2018 Çarşamba 16:49
İstanbul'da toprak kayması ..! Bölgede arama kurtarma çalışmaları başladı

Son dakika gelen haberlere göre olayın saat 15:30 sıralarında meydana geldği öğrenildi. İsmetpaşa Mahallesi 91. Sokak'ta bulunan inşaat alanında kazı çalışması yapılırken henüz bilinmeyen nedenle toprak kaydı. 

 Toprak altında bir kişinin kaldığı belirtililirken olay yerine gelen itfaiye ekipleri çalışma başlattı. Toprağın altında 23 yaşındaki Cumali Yıldız'ın hayatını kaybettiği öğrenildi.Bölgede arama kurtarma çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiği öğrenildi.Yıldız'ın cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Haberi duyan çalışanların aileleri olay yerinde sinir krizleri geçirdi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bomba yüklü tuzaklanmış araç ele geçirildi !
Bomba yüklü tuzaklanmış araç ele geçirildi !
Isparta'da askeri uçak düştü ; 3 asker şehit ! TSK'dan son dakika açıklaması
Isparta'da askeri uçak düştü ; 3 asker şehit ! TSK'dan son dakika açıklaması
İstanbul Beyoğlu'nda silahlı saldırı !
İstanbul Beyoğlu'nda silahlı saldırı !
Kendisine küfür eden adamı bıçaklayarak öldürdü !
Kendisine küfür eden adamı bıçaklayarak öldürdü !
Ankara'da korkunç kaza ; 7 kişi yaralandı !
Ankara'da korkunç kaza ; 7 kişi yaralandı !
Kırıkkale'de silahlı saldırı ; Ölü ve yaralılar var ..!
Kırıkkale'de silahlı saldırı ; Ölü ve yaralılar var ..!
Ankara'da baba oğluna kurşun yağdırdı !
Ankara'da baba oğluna kurşun yağdırdı !
Vefat eden Dilek Özçelik'in babasından acı sözler ..!
Vefat eden Dilek Özçelik'in babasından acı sözler ..!
Adana'da yaşanan skandal olayın saldırganları ifade verdi !
Adana'da yaşanan skandal olayın saldırganları ifade verdi !
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Premier Kampüs Ofis Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi No: 29 A Blok Kat: 5 Ofis No: 192 Kağıthane / İstanbul

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim