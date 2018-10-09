İSTANBUL'DA TERÖR OPERASYONU 

*Arnavutköy elektrik trafosu önüne bomba süsü verilmiş pankart bırakan 6 kişi yakalandı.
Haber: İstanbul
İstanbul'da düzenlenen operasyonda elektrik trafosu önüne bomba süsü verilmiş pankart bırakan 6 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldı. Çalışmalar kapsamında 30 Eylül günü Arnavutköy Taşoluk Mahallesi'nde bulunan elektrik trafosu önüne bomba süsü verilmiş pankart bırakılması eylemini gerçekleştiren ve Arnavutköy ilçesinde örgütün gençlik yapılanması içerisinde faaliyet yürüten 6 kişi yakalandı. Şüphelilerin emniyetteki sorguları devam ediyor.