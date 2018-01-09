İstanbul'da terör operasyonları ; 7 kişi gözaltında !

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu yönetiminde , İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şube ekipleri tarafından yürütülen operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunun talimatı ile dün İstanbul'da 8 ayrı adrese operasyon düzenledi. Eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen Ö.F.B., B.T., H.Y., M.A., V.A., B.Ç. ve M.B. adlı 7 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.