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İstanbul'da terör operasyonları ; 7 kişi gözaltında !

Son dakika edinilen bilgilere göre İstanbul'da terör örgütü DHKP-C 'ye yönelik operasyonların başladığı öğrenildi.Başlatılan operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.

09 Ocak 2018 Salı 11:21
İstanbul'da terör operasyonları ; 7 kişi gözaltında !

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu yönetiminde , İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şube ekipleri tarafından yürütülen operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunun talimatı ile dün İstanbul'da 8 ayrı adrese operasyon düzenledi. Eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen Ö.F.B., B.T., H.Y., M.A., V.A., B.Ç. ve M.B. adlı 7 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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