İstanbul'da terör operasyonları ; 39 kişi gözaltında !

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından terör örgütü DAEŞ'e yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 39 kişi gözaltına alındı.İstanbul'un çeşitli ilçelerinde düzenlenen terör operasyonlarında gözaltına alınan 39 kişiden 32'sinin yabancı uyruklu olduğu öğrenildi.

Bu gece saat 01:00 sularında daha önceden belirlenmiş İstanbul'un 8 ilçesinde 15 ayrı adrese İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından operasyonla düzenlendi.Gözaltına alınan yabancı uyruklu kişiler için ise sınırdışı işlemleri başlatıldı.