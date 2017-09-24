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İstanbul'da terör operasyonları ; 10 şüpheli için gözaltı kararı !

İstanbul'da terör operasyonları devam ediyor.Terör örgütü DHKP-C'ye yönelik yapılan operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı.

24 Eylül 2017 Pazar 21:43
İstanbul'da terör operasyonları ; 10 şüpheli için gözaltı kararı !

İstanbul'da, terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyonda 10 kişinin yakalandığı bildirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, terör örgütü DHKP/C'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün koordinesinde Okmeydanı Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Mithatpaşa Caddesi Mektep Sokak'ta bir adrese yönelik helikopter ve özel harekat unsurlarıyla düzenlenen operasyonda şüpheliler B.K, D.K, T.G, Ö.Z.G, A.İ.Ç, N.A, A.R, M.H, M.Y.G. ile A.B'nin gözaltına alındığı ifade edildi.

Adreste yapılan aramada, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildiği kaydedildi.

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