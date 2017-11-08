İstanbul'da son dakika Uranyum Operasyonu gerçekleşti.Yabancı uyruklu bir kişinin yurtdışından uranyum getirdiği haberi tüm birimleri harekete geçirdi.İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon çerçevesinde yurtdışından getirilen Uranyum yakalandı.

Şüpheliyi belirleyen ekipler 5 gram ağırlığındaki uranyum olduğu iddia edilen maddeyi yakaladı.Ele geçirilen madde Halkalı'daki Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi'ne gönderildi.

O maddeyi Türkiye'ye getiren yabancı uyruklu kişi ise gözaltına alındı.