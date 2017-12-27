İstanbul'da son dakika FETÖ operasyonu !

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen operasyonda "Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi" oldukları ve "ByLock" kullandıkları gerekçesiyle 58 kişinin gözaltına alınması için karar çıkartıldı.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen operasyonda "ByLock" yazışmalarının çözümlendiği öğrenilen şüphelilerin yakalanması için şehrin çeşitli yerlerindeki 58 adrese eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Operasyonların tüm hızıyla devam ettiği öğrenildi.

Operasyon çerçevesinde çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı ve kaldıkları yerlerde örgütsel dökümanların ele geçirildiği öğrenildi.