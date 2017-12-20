İstanbul'da son dakika ByLock operasyonu !

Son dakika edinilen bilgilere göre , İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 'ByLock' kullanıcısı 59 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Eş zamanlı düzenlenen operasyonlar 30 kişi yakalanarak tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyelerince kullanılan kriptolu haberleşme programı ByLock'un gerçek kullanıcılarının tespitine yönelik çalışmalar neticesinde 59 şüpheli için gözaltı kararı alındı.

İstanbul'da bugün sabaha karşı yürütülen operasyonlar 30 kişi yakalanarak tutuklandı.

Firari durumdaki 29 kişinin yakalanması için operasyonların sürdüğü ifade edildi.