İSTANBUL'DA SOKAKLARDA SEÇİM KUTLAMALARI-3

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Ersan SAN-Ali Kerem BENGİ-Cemil ÖZDEMİR/ İSTANBUL

Seçim sonuçlarının ardından AK Partililer İstanbul sokaklarına döküldü. Yollarda araçlarıyla konvoy oluşturan AK Partililer sevinç gösterileriyle seçim sonucunu kutladı.

Görüntü Dökümü:

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-Sokaktaki kutlamalardan görüntüler

(MALTEPE)

-Araç konvoyları

-Araçları sallayanlar

-Slogan atanlar

-Genel ve detaylar

(ÜSKÜDAR)

-Sahilde kutlamayapanlar

-Genel ve detaylar

(TAKSİM)

-Meydanda sonucu kutlayanlar

-Genel ve detaylar

