İstanbul'da şok olay Elektirikçi gibi eve girip cinsel tacizde bulundu !

İstanbul’un göbeğindeki akıl almaz bir olay iddialara göre şöyle yaşandı; 22 Nisan 2017 günü bir enerji dağıtım firmasının saha çalışanı olan 24 yaşındaki O.Ü., Kaçak elektrik tespiti için Ataşehir’de yaşayan E.T.’nin evine gitti. Evde yalnız olan kadın, O.Ü.’yü içeri almak istemedi. Ancak O.Ü. doldurulması gereken evraklar olduğunu bahane ederek eve girdi ve genç kadına saldırarak tacize başladı. Kadının kendisine karşı koymasının ardından E.T.’nin karşısında mastürbasyon yaptı ve evi terk etti.

Bıçakla kendimi korudum

Polisi arayan E.T. saldırganın, “Sakin ol bir şey olmayacak. Gel seninle cinsel birliktelik yaşayalım. Ne olur sana yalvarıyorum. Yapalım sonra çıkıp gideceğim” dediğini söyledi. O.Ü.’nün karşısında mastürbasyon yaptığını anlatan Ebru T. ifadesinde, “Halının üzerine mastürbasyon yaptı. Sonrasında fermuarını kapatıp evden çıkıp gitti” ifadelerini kullandı.

Genç kadının şikayeti sonrasında gözaltına alınan O.Ü. , ‘cinsel saldırı, konut dokunulmazlığını ihlal ve kasten yaralama suçlarından mahkemeye sevk edildi. Enerji firmasında çalıştığını ve sayaçları kontrol etmek için binaya girdiğini kabul eden O.Ü., “Görüşmemiz tamamen kapı ağzında oldu. Suçlamayı kabul etmiyorum” dedi. Halıda yapılan inceleme sonucu savcılığa geldi. Raporda, “Paspas üzerinde incelenen meni lekeleri şüphelinin” denildi.

Kapısına gelip tehdit etti

Mahkemeden serbest kalan O.Ü. genç kadının kâbusu olmaya devam etti. İddiaya göre 8 Eylül günü saat 10.30 sıralarında E.T.’nin kapı zili çaldı. Sesli diyafondan kim olduğunu sordu. Bir erkek sesi “Hayatının hatasını yaptın canını seviyorsan bir daha dışarı çıkma. Seni gözetliyorum canını seviyorsan apartmandan dışarı adımını atma ya da davadan vazgeç. Biz aşiretiz başına gelecekleri sen düşün” dedi. E.T. söz konusu kişinin şüpheli O.Ü. olduğunu sesinden anladığını söyleyerek polise giderek şikayetçi oldu. Bunun üzerine tekrar gözaltına alınan O.Ü. tehdit suçundan çıkarıldığı mahkeme tarafından yeniden serbest bırakıldı.