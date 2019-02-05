İSTANBUL'DA SİS ETKİLİ OLDU

Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL

İstanbul'da, sabah saatlerinde itibaren sis etkili oldu. Sis nedeniyle bazı yerlerde görüş mesafesi düştü. Gökdelenlerin özellikle üst katları sis arasında kaybolurken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün de bir bölümü sis içinde kaldı.

Görüntü Dökümü:

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-Yüksek katlı binaların üst kısımlarının sis ile kaplanması

-Yüksek katlı binalardan detay görüntü

-15 Temmuz Şehitler Köprüsünden detay görüntü

-Köprünün bazı kısımlarının sis ile kaplanması

-Genel ve detaylar

