İstanbul'da silahların çekildiği kavgada 1 kişi hayatını kaybetti !

Olay, saat 21.30 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi Hikmetyar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir yıl önce 4 kişinin yaralandığı kahvehane taranması olayının tarafları bu akşam da kavga etti.

Yaşanan silahlı kavga sonucu işyerinin önünde bulunan Savaş Cam, açılan ateş sonucu ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı Cam'ı hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan Savaş Cam yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Durumu öğrenerek olay yerine gelen Savaş Cam'ın yakınları sinir krizi geçirdi. Olay yerine toplanan Cam'ın yakınlarının taşkınlık çıkarması üzerine olay yerine çevik kuvvet ve özel harekat polisleri sevk edildi. Polisin mahalledeki geniş güvenlik önlemi sürerken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.