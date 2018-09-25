İSTANBUL'DA ŞİDDETLİ RÜZGAR ETKİSİNİ SÜRDÜYOR-2

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul

İstanbul'da etkili olan şiddetli rüzgar vatandaşlara zor anlar yaşattı. Akşam saatlerinde başlayan rüzgar sabahın ilk ışıklarına kadar devam etti. Yer yer yağmurunda etkili olduğu şiddetli rüzgar fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

İDO da olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 07:45 ve 10:45'de yapılması planlanan Bandırma-Yenikapı-Bostancı seferlerini iptal ettiğini açıkladı.

Görüntü dökümü:

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-Rüzgarda sallanan ağaçlar

-Dalgalı denizden görüntü

-Yolda yürüyen vatandaşlar

-Yağmurdan görüntü

-Genel ve detaylar