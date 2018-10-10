Zeki GÜNAL / İSTANBUL
İstanbul'da sağanak yağmur etkili oluyor. Taksim Meydanı'nda yağmura hazırlıksız yakalananlar koşturarak duraklara sığındı.
Görüntü Dökümü:
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-Taksim'de yağmur
-Koşturan vatandaşlar
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Zeki GÜNAL / İSTANBUL İstanbul'da sağanak yağmur etkili oluyor. Taksim Meydanı'nda yağmura hazırlıksız yakalananlar koşturarak duraklara sığındı. Görüntü Dökümü: --------------- -Taksim'de yağmur -Koşturan vatandaşlar Detaylar
Zeki GÜNAL / İSTANBUL
İstanbul'da sağanak yağmur etkili oluyor. Taksim Meydanı'nda yağmura hazırlıksız yakalananlar koşturarak duraklara sığındı.
Görüntü Dökümü:
---------------
-Taksim'de yağmur
-Koşturan vatandaşlar
Detaylar