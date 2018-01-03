İstanbul'da sağanak yağış sonrası evleri su bastı

İstanbul’da gece saatlerinde etkili olan yağış nedeniyle Sultangazi 50. Yıl Mahallesi 2200 sokakta bulunan rögar tıkandı.İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan yağmur gece etkisini arttırınca evleri ve işyerlerini su bastı.İstanbul Sultangazi'de aşırı yağan yağmur rögarların da tıkanmasına neden oldu.

Tıkanan rögar yüzünden aynı mahallede bulunan evleri ve işyerlerini su bastı.Vatandaşlar ellerine aldıkları kovalarla suları boşaltmaya çalıştı.

Olay yerine gelen ekipler rögar kapağını açtı ve su tahliyesi yaptı. Belediye ekiplerinin geç geldiğini iddia eden vatandaşlar belediye çalışanlarıyla zaman zaman gerginlik yaşadı.