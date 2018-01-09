İstanbul'da şafak vakti narkotik operasyonu !

İSTANBUL'DA DHKP-C OPERASYONU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu yönetiminde , İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şube ekipleri tarafından yürütülen operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunun talimatı ile dün İstanbul'da 8 ayrı adrese operasyon düzenledi.

İSTANBUL'DA NARKOTİK OPERASYONU

İstanbul'da dev narkotik operasyonu ... İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyonlarda çok sayıda adrese baskın düzenlendi.Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyona Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri, Çevik Kuvvet ve çok sayıda sivil ekip destek verdi.

Sabahın ilk ışıkları ile beraber başlatılan operasyonlarda başta Gaziosmanpaşa ve Fatih olmak üzere 30 adrese baskın düzenlendi.

Polis ekiplerinin adreslerdeki aramalarına devam ettiği öğrenildi.