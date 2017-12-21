İstanbul'da sabaha karşı korkunç kaza ! Lüks araç alevler içinde kaldı

Son dakika edinilen bilgilere göre İstanbul'da sabaha karşı korkunç bir kazanın meydana geldiği öğrenildi.Meydana gelen korkunç kazada ise 1'i ağır 4 kişi de yaralandı.O-3 Esenler Atışalanı mevkiinde lüks araç kamyonete çarparak alev alev yandı.Kamyonete çarpan lüks otomobilin parçaları havalara uçuştu.

Esenler Atışalanı mevkiinde aşırı süratli olduğu lüks bir otomobil, seyir halindeki sebze yüklü kapalı kasa kamyonete arkadan çarptı. Çarpma sonucu motoru ve tüm parçaları koparak etrafa saçılan lüks araç alev alev yandı.

1’si ağır 4 kişi yaralandığı kazada, sebzelerin yola saçıldığı bağlantı yolu saatlerce ulaşıma kapandı.

Görgü tanıkları kaza ile ilgili olarak ;"Araç buradan hızlıca geliyordu, biz de o esnada aşağıdaydık. Birden önümüze çıktı bir geldik ki araç yanıyor. Araç kamyonete yandan vurmuş. Arkadaşlar sanırım alkollüydü. Yaklaşık 300 kilometre hızları vardı. Kamyoneti sollamak isterken vurdu ve takla attı. Sonrada alev aldı. Toplamda 4 yaralı var. Sağlık ekipleri yaralıları alıp götürdü” diye konuştu.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.