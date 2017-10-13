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İstanbul'da okula silahlı saldırı ! Ölü ve yaralılar var

İstanbul Pendik'te korku dolu anlar ...Pendik'te eli silahlı saldırgan okula saldırı düzenledi.Saldırıda ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi.

13 Ekim 2017 Cuma 16:58
İstanbul'da okula silahlı saldırı ! Ölü ve yaralılar var

Son dakika edinilen bilgilere göre eli silahlı saldırgan Pendik'te bir okula girerek öğrencilere doğru ateş açtı.Kimliği belirlenemeyen saldırgan silahıyla 3 öğrenciyi yaraladı.Durumu ağır olan öğrencilerden biri hayatını kaybetti.

Saldırıyı gerçekleştiren kişinin öğrenci olmadığı okulda eski kız arkadaşının olduğu söyleniyor.Son dakika yaşana bu olaylarda henüz kesin bilgiler gelmezken saldırganın öğrencileri vurduktan sonra yangın merdivenine çıkarak intihara kalkıştığı öğrenildi.Polisler tarafından yakalanan saldırganın hayati tehlikesinin olmadığı ve gözaltına alındığı öğrenildi.

Son Güncelleme: 13.10.2017 17:45
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