İstanbul'da metrobüs rezilliği yaşanıyor ! Sosyal medyadan tepki yağıyor

İstanbul'da her zaman olduğu gibi bu sabahta metrobüs durağında insanlar birbirlerini ezmekten son anda kurtuldu. İstanbul Cevizlibağ Metrobüs Durağı'nda metrobüs 1 yolcuya çarptı.Yolcuya ilk müdahaleyi bölgedeki sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

Yaşanan kaza sonrası metrobüs seferleri 30 dakikalık süreyle durduruldu.Metrobüs seferlerinin durdurulmasının ardından metrobüs duraklarında büyük bir izdiham yaşandı.İşlerine geç kalan vatandaşlar arasında yer yer gerilimler yaşanırken metrobüs duraklarında da büyük kuyruklar oluştu.

Vatandaşlar tepkilerini sosyal medya da duyurmaya çalışırken yetkililerin bu durum karşısında nasıl bir önlem alacağı ise şimdidien merak konusu oldu ...