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İstanbul'da lisede bıçaklı kavga ! Yaralılar var...

İstanbul Beylikdüzü'nde korku dolu anlar yaşandı.Bir lisede çıkan bıçaklı kavgada 2'si öğrenci 3 kişi yaralandı.

05 Ekim 2017 Perşembe 13:36
İstanbul'da lisede bıçaklı kavga ! Yaralılar var...

İstanbul Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi'nde lise çıkışı öğrencilerin arasında çıkan sözlü tartışmalar biranda ateşli bir kavgaya dönüştü.Okuldan çıkan öğrenciler ile dışarıdan gelen öğrencilerin buluşması kanlı bitti.İki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2'si öğrenci 3 kişi yaralandı.Çevredeki esnafların olaya müdahale etmesi sonucu olay büyümedi ve hayatını kaybeden bir öğrenci olmadı.

Yaralanan öğrencilere ilk müdahale  çevredeki sağlık ocağından yapıldı.Daha sonra olay yerine gelen ambulanslar öğrencileri hastaneye kaldırdı.

Son Güncelleme: 05.10.2017 13:42
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