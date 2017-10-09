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İstanbul'da Kurt Kapanı 9 denetimi operasyonu !

İstanbul'da güvenlik güçlerinin katılımıyla 39 ilçede Kurt Kapanı 9 denetimi operasyonu yapılıyor.İşte detaylar ...

09 Ekim 2017 Pazartesi 17:16
İstanbul'da Kurt Kapanı 9 denetimi operasyonu !

İstanbul'da Asayiş Şube Müdürlüğü Koordinesinde birçok kurumun katılımıyla 39 ilçede Kurt Kapanı 9 operasyonu yapılıyor.

Yaklaşık 2 bin Emniyet görevlisinin katıldığı operasyonda trafikteki şüpheli araçlar didik didik aranıyor.Özellikle Kadıköy Bostancı Köprüsü altı ve Dolmabahçe'de yapılan operasyonlarda araçların trafiğe uygunluğuna kadar detaylı incelemeler yapılıyor.

2 bin emniyet görevlisinin katıldığı operasyonlara polis helikopteri de havadan destek veriyor.Operasyonun akşam saatlerinde bittiği de gelen bilgiler arasında yer alıyor.

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