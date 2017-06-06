İstanbul'da Kurt Kapanı-5 Operasyonu Başladı!

İstanbul'da 5 bin polisin görev aldığı "Kurt Kapanı-5" operasyonu düzenleniyor.



İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın koordine ettiği operasyona, İstanbul emniyetine bağlı tüm şube ve ilçelerde görevli polilers katılıyor. Operasyon çerçevesinde, Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanları, vapur iskeleleri, halkın yoğun bulunduğu tüm ilçelerdeki caddeler ve meydanlar, suç oranının yüksek olduğu belirtilen semtler, umuma açık mekanların da aralarında bulunduğu çok sayıda noktada uygulama ve denetim yapılıyor.

METROYA GİRİŞLERDE UYGULAMA



Fatih'te Aksaray Metro İstasyonu girişinde bulunan çok sayıda polis metroya giriş yapanları Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yaparken, üst aramaları gerçekleştirdi. Uygulamalar sırasında bir narkotik köpeği de hazır bulunduruldu, vatandaşların bavulları didik didik arandı. Ayrıca polisler, Adnan Menderes Bulvarı'nda durdurdukları araçlarda da arama yapıyor.

TAKSİM'E ÇIKAN ARAÇLAR ARANIYOR



Operasyon kapsamında Taksim'e de çıkan şüpheli araçlar Tarlabaşı Bulvarı üzerinde oluşturulan kontrol noktasına yönlendirildi. Balo sokağın köşesindeki kurulan polis kontrol noktasında trafik, asayiş, yunus ekipleri ve güven timleri görev yaptı. Özel harekat polislerinin de çevrede tedbir alarak destek verdiği ekipler, şüpheli araçları aradı. Özel eğitimli polis köpekleri otomobillerin bagajlarına dahi girdi. Polis ekipleri,durdurdukları otomobillerdekilere kimlik kontrolü yaptı. Polis helikopteri de bu sırada Beyoğlu üzerinde uçtu. Saat 13:00'de başlayan uygulamanın 16:00'ya kadar sürmesi planlanıyor.