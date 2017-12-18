İstanbul'da korkunç patlama ! Yaralılar var

İstanbul Gaziosmanpaşa'da Karayolları Mahallesi 561 Sokağı'ndaki 3 katlı bir tekstil yıkama atölyesinin üst katındaki buhar kazanı, henüz bilinmeyen nedenle patladı. Son dakika gelen bilgilere göre İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir patlamanın meydana geldiği öğrenildi. İstanbul'da tekstil yıkama atölyesindeki buhar kazanının patlaması sonucu 2 kişi yaralandı.

Patlama sonrası buhar kazanı sokağa fırladı , binanın üst katı ise tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yola savrulan moloz ve demir parçaları nedeniyle sokaktaki 2 kişi yaralandı. Çevreye fırlayan parçalar nedeniylede sokakta bulunan araçlarda hasarlar meydana geldi.

Polis ve itfaiye ekiplerinin bölgedeki incelemeleri sürüyor.