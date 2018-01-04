İstanbul'da korkunç olay ..Eşini başkasıyla yakalayınca cinner geçirdi !

Üsküdar Aziz Mahmut Hüdai Mahallesi , Aziz Mahmut Efendi Sokak içerisinde bir binanın 4’üncü katında dün akşam saatlerinde korkunç bir olay yaşandı.MA, eşi B.A. ile birlikte yakaladığı güvenlik görevlisi Mehmet Çütçü'yü bıçaklayarak öldürdü, eşini de yaraladı.

B.A. ve Çütçü yaralı halde evden çıktılar ve B.A. kendi imkanlarıyla özel bir hastaneye gitti.Mahmut Çütçü ise, sokakta yere yığıldı. Çütçü, ambulansla kaldırıldığı Sultan Abdülhamit Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, M.A.’yı yakalamak için harekete geçti