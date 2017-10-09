Galeriler Videolar
İstanbul 17°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
100962
ALTIN
152.640
DOLAR
3.6991
STERLİN
4.8513
EURO
4.3434
Hezarfen Çelebi'nin Galata'dan Üsküdar'a uçuşu, tekrarlanıyor!
Hezarfen Çelebi'nin Galata'dan Üsküdar'a uçuşu,...
2001'den Beri Tıp Dünyasında Bir İlk: Prof. Dr. Feyza Darendeliler Ödül Aldı
2001'den Beri Tıp Dünyasında Bir...
İstanbul'da korkunç kaza ! Ölü ve yaralılar var
İstanbul'da korkunç kaza ! Ölü...
İsrail ordusu tanklarla Gazze'ye saldırdı !
İsrail ordusu tanklarla Gazze'ye saldırdı...
2019 Seçimlerinde Aday Olacak İddialarına, Kılıçdaroğlu Olmalı Dedi
2019 Seçimlerinde Aday Olacak İddialarına,...

İstanbul'da korkunç kaza ! Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da korkunç bir kaza meydana geldi.3.Köprü yakınlarında meydana gelen kazada ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi.

09 Ekim 2017 Pazartesi 11:34
İstanbul'da korkunç kaza ! Ölü ve yaralılar var

Kuzey Marmara Otoyolu Uskumruköy Mevkii'nde seyir halindeki bir tır devrildi.Meydana gelen bu kazayı diğer şeritte izleyen arabaya da araba çarpmasıyla zincirleme trafik kazaları yaşandı.Peş peşe yaşanan bu korkunç kazalar sonrasında köprü çift yönlü trafiğe kapandı.Olay yerine ambulanslar sevk edilirken yol çift taraflı trafiğe kapandı.

Yaşanan bu korkunç kazalar sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 4 kişinin de yaralandığı bildirildi.Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Öğretmenim diyerek çocukları taciz ediyor !
Öğretmenim diyerek çocukları taciz ediyor !
2001'den Beri Tıp Dünyasında Bir İlk: Prof. Dr. Feyza Darendeliler Ödül Aldı
2001'den Beri Tıp Dünyasında Bir İlk: Prof. Dr. Feyza Darendeliler Ödül Aldı
15 Temmuz Şehitler Köprüsü Davasının ilk duruşması bugün başladı!
15 Temmuz Şehitler Köprüsü Davasının ilk duruşması bugün başladı!
2019 Seçimlerinde Aday Olacak İddialarına, Kılıçdaroğlu Olmalı Dedi
2019 Seçimlerinde Aday Olacak İddialarına, Kılıçdaroğlu Olmalı Dedi
Dove'un ırkçılık içeren reklamı büyük tepki aldı İşte o reklam
Dove'un ırkçılık içeren reklamı büyük tepki aldı İşte o reklam
Meteoroloji'den yağmur uyarısı geldi ! İl il hava durumu bilgileri
Meteoroloji'den yağmur uyarısı geldi ! İl il hava durumu bilgileri
Türkiye ile ABD arasındaki 'vize savaşları' !
Türkiye ile ABD arasındaki 'vize savaşları' !
Diyarbakır'da hastanede yangın Hastalar tahliye ediliyor
Diyarbakır'da hastanede yangın Hastalar tahliye ediliyor
Şehit Oldukları yerde, İsimleri Ölümsüzleşti!
Şehit Oldukları yerde, İsimleri Ölümsüzleşti!
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Premier Kampüs Ofis Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi No: 29 A Blok Kat: 5 Ofis No: 192 Kağıthane / İstanbul

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim