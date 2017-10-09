İstanbul'da korkunç kaza ! Ölü ve yaralılar var

Kuzey Marmara Otoyolu Uskumruköy Mevkii'nde seyir halindeki bir tır devrildi.Meydana gelen bu kazayı diğer şeritte izleyen arabaya da araba çarpmasıyla zincirleme trafik kazaları yaşandı.Peş peşe yaşanan bu korkunç kazalar sonrasında köprü çift yönlü trafiğe kapandı.Olay yerine ambulanslar sevk edilirken yol çift taraflı trafiğe kapandı.

Yaşanan bu korkunç kazalar sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 4 kişinin de yaralandığı bildirildi.Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.