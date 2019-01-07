İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI TEKRAR BAŞLADI

Ersan SAN / İSTANBUL
İstanbul'da kar yağışı akşam saatlerinde tekrar başladı. Bazı bölgeler beyaza büründü. Kar yağışı aralıklar halinde sürüyor.
Görüntü Dökümü:
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-Sarıyer'den kar yağışı
Ersan SAN / İSTANBUL İstanbul'da kar yağışı akşam saatlerinde tekrar başladı. Bazı bölgeler beyaza büründü. Kar yağışı aralıklar halinde sürüyor. Görüntü Dökümü: ----------------- -Sarıyer'den kar yağışı
Ersan SAN / İSTANBUL
İstanbul'da kar yağışı akşam saatlerinde tekrar başladı. Bazı bölgeler beyaza büründü. Kar yağışı aralıklar halinde sürüyor.
Görüntü Dökümü:
-----------------
-Sarıyer'den kar yağışı