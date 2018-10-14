 İSTANBUL'DA "KAÇAK" VE "SAHTE" İÇKİ OPERASYONLARI KAMERADA

Haber: Serpil KIRKESER / İSTANBUL

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 10 ilçede kaçak ve sahte içki operasyonu düzenlendi. Operasyon anı polis kamerası tarafından görüntülendi.

SUÇ ÜSTÜ YAKALANDILAR

Polis, 5-11 Ekim tarihleri arasında Fatih, Başakşehir, Küçükçekmece ve Büyükçekmece'de sahte alkol imalathanelerine operasyon

düzenledi. Operasyonda aralarında kaçakçılık suçundan kaydı bulunan 15 şüpheli suç üstü yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan operasyonda piyasa değeri 650 bin TL olan 3 bin 750 şişe kaçak ve sahte alkollü içki, 1.850 litre metil alkol, 31 bin 500 adet sahte bandrol ve 24 bin 150 adet içki kapağı ile çok sayıda içki imalat malzemesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı. 7 şüpheli ise adli kontol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

156 EĞLENCE MEKANLARINDA DENETİM YAPILDI

Öte yandan 12 Eylül ve 12 Ekim tarihleri arasında da Beyoğlu, Fatih, Kadıköy, Maltepe, Kartal ve Bakırköy'de faaliyet gösteren 156 ayrı gece kulübü ve eğlence yerlerinde de denetim yapıldı. 12 işyerinde 437 adet sahte alkollü içki, 50 litre metil alkol ve 110 boş şişe ele geçirildi. Konuyla ilgili 12 şüpheli hakkında adli ve idari işlemler başlatıldı.



Görüntü Dökümü:

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-Ele geçirilen kaçak ve sahte içkilerden görüntü

-Gözaltına alınanlar

-Evde yapılan arama

-Denetimlerden görüntü

-Genel ve detaylar