İstanbul'da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu !

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün , Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile birlikte yürüttüğü operasyon çerçevesinde önceden belirlenmiş adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.Üsküdar’da adresi daha önceden belirlenen , yaklaşık 6 aydır süre gelen fiziki takip sonucu uyuşturucu satıcılarına yönelik 37 kişiye operasyon düzenledi. Çok sayıda polisin katıldığı operasyona özel harekat polisleri ve havadan da polis helikopteri destek verdi.

Üsküdar'ın Yavuztürk Mahallesi, Sarı Kanarya Sokak’ta gerçekleştirilen operasyonda önceden belirlenmiş evlere sabah saat 05:00 sıralarında baskın düzenlendi.Çok sayıda güvenlik görevlisinin katıldığı operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin olduğu ve evlerde çok sayıda da uyuşturucu madde ele geçirildi.