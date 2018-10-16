İSTANBUL'DA FETÖ/PDY OPERASYONU: 37 GÖZALTI KARARI

Haber: Çağatay KENARLI-İSTANBUL

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 37 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 37 şüphelinin yakalanmasına yönelik çeşitli ilçelerde eş zamanlı operasyon düzenledi. Polis ekipleri yaptıkları baskınlarda 25 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Operasyonun bazı adreslerde devam ettiği öğrenildi. Gözaltına alınan 25 şüpheli Vatan Caddesi'nde bulunan Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Şüphelilerin örgütün finans yapılanmasında yer aldıkları bildirildi.

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