İstanbul'da FETÖ operasyonu : 26 kişi gözaltında !

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Fethullahçı Terör Örgütü'nün finansmanına yönelik önemli bir operasyonun altına imza attı.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Başsavcılığın talimatı üzerne FETÖ'ye finansman sağladığı iddia edilen Türkiye Yüksek Tahsil Gençliği Öğrenim ve İhtisas Vakfı yöneticilerine yönelik olarak 'FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' ve 'Örgüte Finansal Destek Sağlamak'suçlarından dolayı operasyon başlattı.

Ekipler, 26 şüpheli şahıs hakkinda saat 05. 00 da operasyon için harekete geçti. 20 İstanbul ,6 il dışı olmak üzere eş zamanlı operasyon çerçevesinde çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, doktor kontrolü ardından Vatan Caddesi'ndeki emniyet müdürlüğüne getirilip sorguya alındı.