 İSTANBUL'DA "DRONE" İLE TRAFİK DENETİMİ

* Trafik ihlali yapanlar drone ile tespit edildi. Durdurulan sürücülere ceza yağdı



Haber-Kamera: Çağatay KENARLI- Yılmaz BEZGİN, İstanbul

İstanbul'da drone ile trafik denetimi yapıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 'Trafik kazalarını önleme planı' kapsamında 5-26 Eylül-tarihleri arasında helikopter ve drone ile şehirlerarası yollarda denetim yapılması talimatını verdi.

Bunun üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri Mahmutbey gişelerde bulunan Şakir Koç Denetleme İstasyonu'nda ve Kartal'da bulunan Bölge Trafik Şube Müdürlüğü alanında drone ile eş zamanlı denetim yaptı. Denetimler sırasında emniyet şeridi ihlali yapan sürücülere 235 lira, emniyet kemeri takmayan ve cep telefonu kullanan sürücülere ise 108 lira para cezası kesildi.

MAHMUTBEY'DE YARIM SAATTE 29 SÜRÜCÜYE İŞLEM YAPILDI

Mahmutbey gişelerde bulunan Şakir Koç Denetleme İstasyonu'nda yapılan denetimlerin ilk yarım saatinde 15 sürücüye emniyet şeridi ihlali, 11 sürücüye emniyet kemeri takmama, 2 sürücüye cep telefonu kullanmak ve 1 sürücüye ise trafiği tehlikeye düşürmekten ceza kesildi. Kartal'da bulunan Bölge Trafik Şube Müdürlüğü'nde yapılan denetimlerde de çok sayıda sürücüye ceza kesildi.

HAVADAN VE KARADAN DENETİM

Denetimlere katılan Bölge Trafik Şube Müdür Yardımcısı Emniyet Amiri Müslüm Apaydın, trafik denetimlerinin süreklilik arz eden bir konu olduğunu söyleyerek, “Denetimlerimiz bugün itibariyle başladı ve ileriye yönelik olarak devam edecek. Her il kendi sorumluluk bölgesinde kazaların yoğun yaşandığı yerlerde drone kontrolleri yapılarak işlem yapılacak. Bizim Marmara bölgesinde Yalova, Kocaeli, Tekirdağ ve İstanbul illerimizde de helikopterle denetimlerimiz devam edecek. Kazaların yoğun olduğu bölgelerde, kazalara etki eden kurul ihlalleri üzerinde yoğunlaşarak denetimler havadan ve karadan devam edecek" dedi.

YAKALANMA RİSKİ KAZA ORANINI AZALTIYOR

Apaydın, yapılan uygulamalarla bir farkındalık yaratılarak, sürücüler üzerinde yakalanma riskini arttırdığı için kazaların minimuma indiğini söyledi.



Görüntü Dökümü

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(MAHMUTBEY )

-Mahmutbey'de bulunan trafik istasyonundan görüntü

-Drone'un kaldırılması

-Drone'un operatörünün cihazı kullanması

-Drone'un ekranından görüntü

-Bölge Trafik Şube Müdür Yardımcısı Müslüm Apaydın ile röportaj

-Polis ekiplerinin E-80 Otoyolu'nda şüpheli araçları durdurması

-Polis ekiplerinin gördüğü ihlalleri telsizden bildirmesi

-Drone ile kural ihlali yapılan araçlara trafik cezası kesilmesi

-Uygulamanın bitişi ile Drone'un inmesi

-Genel ve detaylar

(KARTAL)

-Hava destekli trafik uygulaması başlangıç

-Trafik ekiplerinin tespit edilen araçları durdurması

-İhlal yapan sürücülerin havadan görüntüleri

-Trafik polisinin işlem yapması

-Genel ve detay görüntüler



