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İstanbul'da dev ’Yeditepe Huzur’ operasyonu !

İstanbul'da dev operasyonu ... Helikopter destekli 5 bin polis katıldığı ’Yeditepe Huzur’ operasyonu 200 ayrı noktada gerçekleştiriliyor.

28 Ekim 2017 Cumartesi 01:43
İstanbul'da dev ’Yeditepe Huzur’ operasyonu !

İSTANBUL'DA  ’Yeditepe Huzur’  OPERASYONU !

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 5 bin polisin katıldığı , helikopter destekli , 200 ayrı noktada gerçekleştirilen dev operasyonun adı  ’Yeditepe Huzur’  ..Güvenlik güçleri asayiş denetimi gerçekleştirdi.5 bin polisin katıldığı operasyon 200 ayrı noktada gerçekleştirildi.Şüpheli araçlar ve sürücüler durdurularak didik didik arandı.Operasyona helikopter de havadan destek verdi.

İstanbul'da şehrin genelinde gerçekleştirilen operasyonlarda 20 farklı ekipten bir grup oluşturuldu.Operasyona tam tamına 5 bin polis katıldı.Şüpheli görülen kişiler Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolüne girdi.Denetimler özellikle uyuşturucu ve silahlar üzerine yapıldı. 

Operasyonların yarına kadar süreceği gelen bilgiler arasında yer alıyor.

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