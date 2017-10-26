İstanbul'da dev uyuşturucu operasyonu !

Türk Narkotik tarindeki en büyük ve en kapsamlı uyuşturucu operasyonu bugün gerçekleştirildi.Son dakika gelen bilgilere göre gerçekleştirilen operasyon sonrasında 2 milyon 550 bin uyuşturucu hapın ele geçirildiği öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz aylarda belirlediği ve uzun süredir takip ettiği zehir tacizlerine bugün büyük bir operasyon düzenledi.Uzun bir süredir takip edilen zehir tacirlerinn Doğu ülkelerinden tırlarla getirtiği belirlenen eroin , esrar ve uyuşturucu hapların Avrupa'ya satılacağıda tespit edildi. v

Tırları İstanbul'a kadar izleyen güvenlik güçleri uyuşturucu maddelerinin tırlardan farklı bir arabaya taşındığı sırada operasyonu başlattı ve 4 kişiyi gözaltına aldı.

Operasyonda piyasa değeri 90 milyon lira olan 2 milyon 550 bin hap ele geçirildi.

İstanbul, Kırklareli ve Edirne'deki aramalarda ise 56 kilo eroin, 120 kilo skunk esrar, 5 kilo Afyon sakızı 600 gram Kokain ve uyuşturucu yapımında kullanılan 770 kilo asit ele geçirildi.