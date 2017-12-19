İstanbul'da dev fuhuş operasyonu ! Aylık gelirleri 2 milyon TL

İstanbul Emniyeti İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından yürütülen operasyonda 13 iş yerine mühür vurulurken , 9 kişi de gözaltına alındı.

Zorla senet imzalattıkları kadınları fuhuşa sürükleyen şebekenin lideri olduğu iddia edilen Hakan A.'ya ait 13 iş yerine mühür vurulurken banka hesaplarına ve lüks arabasına da el konuldu.Çetenin internet ekibinin, “Güzellik salonunda dolgun maaşla çalışacak masör aranıyor” ilanları vererek genç kızları ağlarına düşürdükleri belirlendi.

Hakan Ato ve çetesinin özellikle Beşiktaş Etiler, Şişli, Kadıköy, Maltepe, Ümraniye ve Bahçelievler’de 20’yi aşkın masaj ve randevuevi işlettiği öğrenildi.

Masaj salonu ve randevuevlerine yapılan eşzamanlı baskınlarda aralarında zorla senet imzalattırılarak fuhuş yaptırılan genç kızların da bulunduğu 36 kadın çetenin elinden kurtarıldı.