İstanbul'da dev FETÖ operasyonu ; 50 şüpheli için gözaltı kararı çıktı !

FETÖ/PDY'nin finansal ayağına yönelik İstanbul'da bu sabah yeni bir operasyon düzenlendi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, örgütün finansal yapısına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında bu sabah operasyon için düğmeye bastı. Başsavcı İsmail Uçar'ın 50 şüphelinin gözaltına alınması yönündeki talimatı üzerine harekete geçen İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere baskın düzenledi.

Hakkında gözaltı kararı bulunan isimler emniyete götürülürken şüphelilerin adreslerinde de arama gerçekleştirildi. Şüphelilerin örgütün bankası Bank Asya'da kiralık kasa bulundurdukları ve bu kasalara 1 dolar gizledikleri öğrenildi.

1 Dolar Fethullahçı Terör Örgütü'nde bir simge olarak kullanılıyor.FETÖ elebaşı Fetullah Gülen yıllar önce yaptığı bir konuşmada "Hepiniz 0'sınız, 1'den önce olursanız bir anlam ifade etmezsiniz. Ancak 1 olursanız değer kazanırsınız. Ben 1'im" demişti. Fethullahçılar, kendilerine verilen 1 Dolar ile örgüt lideri Gülen gibi '1' olduklarına inanıyorlaer. Örgüt içerisinde 1 varlık anlamına gelirken, 0'ın ise yokluk anlamını taşıdığı belirtiliyor.

Ele geçirilen dolarların 3 serisinin bulunduğu belirlenirken, "F serisinin" birinci derecedeki örgüt militanlarına "C serisi"nin toplantılara katılan örgüt yöneticilerine ve "J serisinin" alt düzeydeki örgüt üyelerine dağıtıldığı kaydediliyor.