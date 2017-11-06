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İstanbul'da dev DHKP-C operasyonu !

Son dönemde artan terör saldırılarının ardından terör örgütü PKK'nın şehir yapılanmaları arasında bulunan DHKP-C'ye yönelik operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor.İstanbul'da yürütülen operasyonlar sonrası çok sayıda DHKP-C üyesinin tutuklandığı açıklandı.

06 Kasım 2017 Pazartesi 10:26
İstanbul'da dev DHKP-C operasyonu !

Terör örgütü PKK'nın şehir yapılanmaları arasında büyük rol oynayan  DHKP-C'ye darbe üstüne darbe vuruluyor.Özellikle son dönemde artan terör saldırılarının ardından yapılan geniş çaplı operasyonlar sonrasında çok sayıda  DHKP-C üyesinin gözaltına alındığı ve tutuklandığı açıklandı.

Özellikle son dönemde ağır darbe vurulan terör örgütü  DHKP-C'ye son olarak gerçekleştirilen operasyonlar sonrasında örgüt üyesi olduğu belirlenen 18 kişi daha tutuklandı.Yapılan operasonlar sonrasında örgütün Türkiye yöneticileri, mahalli alan sorumluları, avukatları, kuryeleri ve tahsilatçılarının da aralarında bulunduğu 76 kişiden 64'ü tutuklandı.

Bir süredir ortada kalan itirafçıların verdiği ifadeler doğrultusunda gerçekleştirilen operasyonlar da çok sayıdı örgüt üyesi ve örgüt dökümanları da ele  geçirildi.12 Eylül'den beri yürütülen operasyonlarda 64 kişi  tutuklandı.

Son Güncelleme: 06.11.2017 10:33
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