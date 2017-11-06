İstanbul'da dev DHKP-C operasyonu !

Terör örgütü PKK'nın şehir yapılanmaları arasında büyük rol oynayan DHKP-C'ye darbe üstüne darbe vuruluyor.Özellikle son dönemde artan terör saldırılarının ardından yapılan geniş çaplı operasyonlar sonrasında çok sayıda DHKP-C üyesinin gözaltına alındığı ve tutuklandığı açıklandı.

Özellikle son dönemde ağır darbe vurulan terör örgütü DHKP-C'ye son olarak gerçekleştirilen operasyonlar sonrasında örgüt üyesi olduğu belirlenen 18 kişi daha tutuklandı.Yapılan operasonlar sonrasında örgütün Türkiye yöneticileri, mahalli alan sorumluları, avukatları, kuryeleri ve tahsilatçılarının da aralarında bulunduğu 76 kişiden 64'ü tutuklandı.

Bir süredir ortada kalan itirafçıların verdiği ifadeler doğrultusunda gerçekleştirilen operasyonlar da çok sayıdı örgüt üyesi ve örgüt dökümanları da ele geçirildi.12 Eylül'den beri yürütülen operasyonlarda 64 kişi tutuklandı.