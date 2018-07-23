İstanbul'da Büyük Soygun!

Olay, 04.00 saatlerinde, Fatih İskenderpaşa Mahallesi, Ahmediye Caddesi'nde bulunan bir döviz bürosunda meydana geldi. İddiaya göre döviz bürosu önüne gelen yüzleri maskeli 10 kişi döviz bürosunun otomatik kepengini, edindikleri uzaktan kumandanın kopyası ile açtıktan sonra, iç kapıyı da kanırtmak sureti ile iş yerine girdi.Zanlılar, yaklaşık 150 bin dolarlık hırsızlığı gerçekleştirdikten sonra dışarıda bekleyen araçlara binerek kayıplara karıştı.Döviz bürosunun alarmının çalması üzerine olay yerine gelen polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, olay yerinde geniş çapta güvenlik önlemi aldı.

KAMERA KAYITLARI İNCELENİYOR

Söz konusu döviz bürosunda incelemelerde bulunan olay yeri inceleme ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek hırsızların yakalanması için çalışma başlattı

Güncelleme Tarihi: 23 Temmuz 2018, 10:00