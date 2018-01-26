İstanbul'da büyük kaçakçılık operasyonu !

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz 2 hafta boyunca tarihi eser kaçakçılarına yönelik 5 farklı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonlar çerçevesinde 9 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
Ele geçirilenler arasında Sümer kültürüne ait 152 takı seti, Asur ve Akad dönemine ait 10 silindir mühür, Selçuklu ve Osmanlı Dönemi'ne 78 ait eser, Bizans Dönemi'ne ait 2 eser yer alıyor.
Tarihi eserlerin DEAŞ ve PYD'li teröristler tarafından çalındığı ve yurtdışına kaçırarak örgütlere bu yolla yüksek meblağlarda kazanç sağladıkları ileri sürüldü. İstanbul Kaçakçılık Polisi, geçtiğimiz ay düzenlediği operasyonda da 26 bin 400 parça tarihi eser ele geçirmişti.