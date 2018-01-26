İstanbul'da büyük kaçakçılık operasyonu !

Son dakika edinilen bilgilere göre İstanbul da, tarihi eser kaçakçılığı yapan şebekelere yönelik olarak yapılan 5 ayrı operasyonda Sümer Dönemi'ne ait 3 bin 500 yıllık takı setinden Asur ve Akad dönemlerine ait silindir mühürlere, Selçuklu Dönemi'ne ait miğfer grubundan Osmanlı ve Bizans dönemlerine ait eserlere kadar 236 parça paha biçilmez tarihi eserler ele geçirildiği öğrenildi.