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İstanbul'da büyük kaçakçılık operasyonu !

Son dakika edinilen bilgilere göre İstanbul da, tarihi eser kaçakçılığı yapan şebekelere yönelik olarak yapılan 5 ayrı operasyonda Sümer Dönemi'ne ait 3 bin 500 yıllık takı setinden Asur ve Akad dönemlerine ait silindir mühürlere, Selçuklu Dönemi'ne ait miğfer grubundan Osmanlı ve Bizans dönemlerine ait eserlere kadar 236 parça paha biçilmez tarihi eserler ele geçirildiği öğrenildi.

26 Ocak 2018 Cuma 15:18
İstanbul'da büyük kaçakçılık operasyonu !

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz 2 hafta boyunca tarihi eser kaçakçılarına yönelik 5 farklı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonlar çerçevesinde 9 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Ele geçirilenler arasında  Sümer kültürüne ait 152 takı seti, Asur ve Akad dönemine ait 10 silindir mühür, Selçuklu ve Osmanlı Dönemi'ne 78 ait eser, Bizans Dönemi'ne ait 2 eser yer alıyor.

Tarihi eserlerin DEAŞ ve PYD'li teröristler tarafından çalındığı ve yurtdışına kaçırarak örgütlere bu yolla yüksek meblağlarda kazanç sağladıkları ileri sürüldü. İstanbul Kaçakçılık Polisi, geçtiğimiz ay düzenlediği  operasyonda da 26 bin 400 parça tarihi eser ele geçirmişti. 

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