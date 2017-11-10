İstanbul'da büyük DEAŞ operasyonu !

Terör örgütü PKK'nın şehir yapılanmalarından olan DEAŞ'e yönelik operasyonlar devam ediyor.İstanbul'da dün akşam eş zamanlı olarak düzenlenen terör operasyonları sonucunda tamamı yabancı uyruklu olan 82 şüphelinin gözaltına alındıpı öğrenildi.

İstanbul'da Bağcılar, Beykoz, Fatih, Küçükçekmece, Pendik, Sancaktepe ve Şişli'de belirlenen 14 adrese eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.Operasyonlar sonrasında yabancı uyruklu olan 82 şüphelinin gözaltına alındıpı öğrenildi.Operasyonda gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Geçtiğimiz günlerde Başkent Ankara'da da DEAŞ'e büyük darbe vurulmuştu.Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 245 şüpheli şahısdan 101'i gözaltına alınmıştı.Ankara'da önceden belirlenen 250 adrese düzenlenen , terör örgütü DEAŞ'a yönelik eş zamanlı operasyonda 245 şüpheli şahısdan 101'i gözaltına alındı.